Το απλό υλικό που μπορεί να «ανανεώσει» τις πετσέτες σου χωρίς επιπλέον κόστος

Αν οι πετσέτες σου έχουν χάσει τη μαλακή τους υφή, κρατούν δυσάρεστες μυρωδιές ή δεν δίνουν πια την αίσθηση καθαριότητας που είχαν όταν ήταν καινούργιες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήρθε η ώρα να τις πετάξεις.Υπάρχει μια εύκολη λύση που πιθανότατα βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου: το λευκό ξίδι. Αν και αρκετοί δεν το συνδέουν με το πλύσιμο των ρούχων, χρησιμοποιείται συχνά ως φυσική μέθοδος για την απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικού, αλάτων από το νερό και οσμών που παραμένουν στις ίνες των υφασμάτων.

Δες πώς χρησιμοποιείται σωστά το ξίδι στο πλυντήριο και ποια λάθη χρειάζεται να αποφύγεις.