Τα τέσσερα φυτά που μπορούν να μετατρέψουν τον κήπο σου σε πονοκέφαλο

Όταν σχεδιάζεις έναν κήπο, είναι εύκολο να παρασυρθείς από φυτά που ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή εμφάνιση, τη γρήγορη ανάπτυξη ή τη σκιά που προσφέρουν. Ωστόσο, πίσω από την ελκυστική εικόνα ορισμένων ειδών μπορεί να κρύβονται προβλήματα που δεν είναι εμφανή με την πρώτη ματιά. Ένα φυτό που δείχνει ιδανικό σήμερα, σε λίγους μήνες ή χρόνια μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη πηγή προβλημάτων. Τα λεγόμενα χωροκατακτητικά φυτά έχουν την τάση να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, να επεκτείνονται εις βάρος άλλων ειδών και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάζουν ακόμη και κατασκευές ή υποδομές. Βέβαια, το τι θεωρείται χωροκατακτητικό διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, γι’ αυτό πριν από οποιαδήποτε επιλογή είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος.

Δες ποια φυτά μπορούν να κατακλύσουν τον χώρο σου πριν αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα που δύσκολα διορθώνονται.