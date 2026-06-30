Πώς να εξαφανίσεις τις κίτρινες κηλίδες από τα ρούχα

Οι επίμονοι λεκέδες από αποσμητικά αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται στα ρούχα, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες πλύσεις. Οι κιτρινίλες ή τα λευκά σημάδια που σχηματίζονται, κυρίως στην περιοχή της μασχάλης, συχνά παραμένουν και αλλοιώνουν την εικόνα του υφάσματος. Με την καθημερινή χρήση, τα κατάλοιπα από τα προϊόντα περιποίησης συσσωρεύονται σταδιακά στις ίνες των ρούχων, δημιουργώντας λεκέδες που με τον χρόνο γίνονται πιο έντονοι και δύσκολοι στην απομάκρυνση. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα συνηθισμένο πρόγραμμα πλύσης δεν αρκεί για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Δες βήμα-βήμα τη μέθοδο που μπορεί να χαρίσει ξανά στα ρούχα σου πιο καθαρή και φρέσκια όψη.