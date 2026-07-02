Γιατί δεν πρέπει να πετάτε τα κατακάθια του καφέ

Μπορεί για τους περισσότερους να είναι απλώς ένα υπόλειμμα που καταλήγει στα σκουπίδια, όμως τα κατακάθια του καφέ φαίνεται πως βρίσκουν μια δεύτερη ζωή στους κήπους και τους εξωτερικούς χώρους. Όλο και περισσότεροι τα τοποθετούν σε βεράντες, αυλές και γύρω από φυτά, πιστεύοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική «ασπίδα» απέναντι σε ενοχλητικά έντομα. Η πρακτική αυτή έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να κρατήσει σε απόσταση μύγες, κουνούπια και άλλα ανεπιθύμητα παράσιτα. Την ίδια ώρα, ειδικοί εξετάζουν κατά πόσο αυτή η λύση είναι πραγματικά αποτελεσματική και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επηρεάζονται έντομα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη φύση, όπως οι επικονιαστές.

Δες πώς χρησιμοποιούν οι κηπουροί τα κατακάθια του καφέ και τι λένε οι ειδικοί για την πραγματική τους αποτελεσματικότητα.