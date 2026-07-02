LIFE Καθαριότητα

Γιατί οι άνθρωποι που δεν καθαρίζουν το σπίτι τους δεν είναι τεμπέληδες

Η ακαταστασία στο σπίτι δεν σημαίνει απαραίτητα τεμπελιά, καθώς οι ειδικοί συνδέουν τη συμπεριφορά αυτή με βαθύτερους ψυχολογικούς παράγοντες.

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Η ακαταστασία συχνά συνοδεύεται από στερεότυπα και βιαστικές κρίσεις. Ένα δωμάτιο γεμάτο πράγματα ή ένας χώρος που δεν είναι τακτοποιημένος μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ένδειξη τεμπελιάς ή έλλειψης οργάνωσης. Ωστόσο, η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια δίνει μια πολύ πιο σύνθετη εξήγηση σε αυτή τη συμπεριφορά. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η δυσκολία στη διατήρηση της τάξης δεν συνδέεται πάντα με αδιαφορία ή έλλειψη διάθεσης. Μελέτες στον χώρο της ψυχικής υγείας δείχνουν ότι πίσω από την ακαταστασία μπορεί να βρίσκονται παράγοντες όπως το έντονο στρες, η ψυχική εξάντληση, η επαγγελματική πίεση ή δυσκολίες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει και διαχειρίζεται τις καθημερινές υποχρεώσεις.

Δες τι δείχνουν οι έρευνες και πώς η ψυχολογία ερμηνεύει αυτή τη συμπεριφορά.

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LIFE Καθαριότητα

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