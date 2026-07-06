Λευκό ξίδι και ξίδι καθαρισμού: Η διαφορά που πολλοί αγνοούν

Με την εξάπλωση των «φυσικών» λύσεων καθαρισμού και των συμβουλών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε απλές και οικονομικές επιλογές για το σπίτι. Ωστόσο, πίσω από ορισμένες φαινομενικά αθώες συμβουλές κρύβονται παρεξηγήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη χρήση προϊόντων.

Μία από τις πιο συχνές συγχύσεις αφορά το λευκό ξίδι και το ξίδι καθαρισμού. Εξωτερικά μοιάζουν αρκετά, όμως οι διαφορές τους δεν περιορίζονται μόνο στην ονομασία. Έχουν διαφορετική σύσταση, διαφορετική χρήση και δεν προορίζονται για τους ίδιους σκοπούς.

Ενώ το λευκό ξίδι χρησιμοποιείται καθημερινά στη μαγειρική και στην προετοιμασία τροφίμων, το ξίδι καθαρισμού έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για κατανάλωση. Η σύγχυση μεταξύ των δύο μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο αστοχίες στον καθαρισμό αλλά και κινδύνους που αρκετοί αγνοούν.

Δες πού χρησιμοποιείται το καθένα και ποια λάθη χρειάζεται να αποφύγεις στο σπίτι.