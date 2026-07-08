Έτσι κρατάς το σπίτι πιο δροσερό χωρίς να δουλεύει συνεχώς το κλιματιστικό

Τις ημέρες του καύσωνα, πολλοί επιλέγουν να κρατούν κλειστά τα παντζούρια, τις περσίδες ή τα στόρια όσο ο ήλιος είναι έντονος. Πρόκειται για μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές φυσικής δροσιάς, καθώς μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού και να μειώσει την ανάγκη για συνεχή χρήση του κλιματιστικού.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της τακτικής βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει τους εσωτερικούς χώρους. Όταν οι ακτίνες του ήλιου περνούν από τα τζάμια, η ενέργειά τους μετατρέπεται σε θερμότητα που παγιδεύεται μέσα στο σπίτι, αυξάνοντας τη θερμοκρασία. Περιορίζοντας την είσοδο του ηλιακού φωτός, μειώνεις τη συσσώρευση θερμότητας και βοηθάς το σπίτι να παραμένει πιο δροσερό για περισσότερες ώρες.

Δες πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η πρακτική και ποιες ακόμη απλές κινήσεις μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις τη ζέστη με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.