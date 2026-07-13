Κλινοσκεπάσματα: Κάθε πότε πρέπει να τα πλένεις για καλύτερη υγιεινή

Τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες και τα υπόλοιπα κλινοσκεπάσματα έρχονται καθημερινά σε επαφή με το δέρμα, τον ιδρώτα και τη σκόνη. Παρόλα αυτά, πολλοί δεν είναι βέβαιοι πόσο συχνά χρειάζεται να τα πλένουν ώστε να διατηρούνται πραγματικά καθαρά. Η τακτική φροντίδα τους δεν αφορά μόνο την αίσθηση φρεσκάδας, αλλά και την υγιεινή του χώρου όπου κοιμάσαι. Με το πέρασμα του χρόνου, στα υφάσματα συσσωρεύονται μικρόβια, νεκρά κύτταρα του δέρματος, ακάρεα και άλλα αλλεργιογόνα, τα οποία απομακρύνονται με το σωστό πλύσιμο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει ένας απλός κανόνας που καλύπτει τις ανάγκες των περισσότερων ανθρώπων. Παράλληλα, η επιλογή της κατάλληλης θερμοκρασίας πλύσης παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αποτελεσματική καθαριότητα όσο και στη διατήρηση των υφασμάτων σε καλή κατάσταση.

Δες κάθε πότε πρέπει να πλένεις κάθε είδος κλινοσκεπάσματος και ποια θερμοκρασία εξασφαλίζει καλύτερη καθαριότητα χωρίς να φθείρει τα υφάσματα.