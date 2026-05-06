Το φυσικό φως στον χώρο εργασίας βελτιώνει το σάκχαρο στο αίμα

Μια νέα κλινική μελέτη δείχνει ότι ακόμη και η ποιότητα του φωτός στο γραφείο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έκθεση σε φυσικό φως ημέρας, μέσα από τα παράθυρα ενός γραφείου, οδήγησε σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και αλλαγές στον τρόπο που το σώμα χρησιμοποιεί ενέργεια, σε σύγκριση με τεχνητό φωτισμό ίδιας έντασης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 13 ατόμων με διαβήτη τύπου 2, με μέση ηλικία τα 70 έτη, τα οποία έζησαν για 4,5 συνεχόμενες ημέρες σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Σε δύο διαφορετικές περιόδους, οι ίδιοι συμμετέχοντες εργάστηκαν είτε κάτω από φυσικό φως ημέρας είτε κάτω από σταθερό τεχνητό φωτισμό, βιώνοντας και τις δύο συνθήκες, ώστε να είναι πιο αξιόπιστες οι συγκρίσεις.

Και στις δύο περιόδους οι ερευνητές παρακολουθούσαν συνεχώς τα επίπεδα γλυκόζης με ειδικούς αισθητήρες, μετρούσαν τον μεταβολισμό, τις ορμόνες και ακόμη και τη δραστηριότητα των «βιολογικών ρολογιών» στους μυς. Παράλληλα, τα γεύματα, ο ύπνος και η σωματική δραστηριότητα ήταν αυστηρά ελεγχόμενα, ώστε να μην επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Περισσότερος χρόνος σε φυσιολογικό σάκχαρο

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι, παρόλο που ο μέσος όρος του σακχάρου δεν άλλαξε σημαντικά, οι συμμετέχοντες πέρασαν περισσότερο χρόνο μέσα στο φυσιολογικό εύρος γλυκόζης, όταν εργάζονταν σε φυσικό φως. Αυτό θεωρείται κλινικά σημαντικό, καθώς η σταθερότητα του σακχάρου συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών.

Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι οι διακυμάνσεις του σακχάρου μέσα στο 24ωρο ήταν πιο «ομαλές» στο φυσικό φως. Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι η γενική 24ωρη ρυθμικότητα της γλυκόζης άλλαξε προς το καλύτερο, κάτι που υποδηλώνει πιο σταθερό μεταβολικό προφίλ.

Το σώμα καίει περισσότερο λίπος

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον τρόπο που το σώμα χρησιμοποιεί ενέργεια. Στο φυσικό φως, οι συμμετέχοντες έτειναν να καίνε περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό συνοδεύτηκε από υψηλότερα επίπεδα λιπαρών οξέων στο αίμα μετά τα γεύματα, κάτι που δείχνει διαφορετική μεταβολική συμπεριφορά.

Η διαφορά αυτή δεν εμφανίστηκε μόνο σε μεμονωμένες μετρήσεις, αλλά και σε δοκιμή γεύματος στο τέλος της μελέτης, όπου το σώμα συνέχιζε να δείχνει μεγαλύτερη χρήση λίπους υπό φυσικό φωτισμό.

Επίδραση στο «βιολογικό ρολόι»

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν το φως επηρεάζει τα εσωτερικά βιολογικά ρολόγια. Διαπίστωσαν ότι σε δείγματα μυών, η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με το κιρκάδιο σύστημα άλλαξε υπό το φυσικό φως. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι τα μυϊκά κύτταρα που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο από τους ίδιους συμμετέχοντες εμφάνισαν μικρή αλλά σημαντική «προώθηση φάσης» στο βιολογικό τους ρολόι. Με απλά λόγια, τα κύτταρα φαίνεται να είχαν διαφορετικό χρονισμό μετά την έκθεση σε φυσικό φως.

Ορμόνες και μεταβολικά «σήματα» στο αίμα

Το φυσικό φως συνδέθηκε επίσης με αυξημένα επίπεδα μελατονίνης τις ώρες πριν τον ύπνο, παρότι ο χρόνος έναρξης της ορμονικής παραγωγής δεν άλλαξε. Αυτό δείχνει ενίσχυση της φυσιολογικής βραδινής κορύφωσης. Παράλληλα, οι αναλύσεις αίματος αποκάλυψαν ευρείες αλλαγές σε μεταβολίτες, λιπίδια και γονιδιακή έκφραση. Ορισμένα μόρια που σχετίζονται με καλύτερη μεταβολική υγεία ήταν αυξημένα, ενώ άλλα που έχουν συνδεθεί με διαταραχές (π.χ. διαβήτη) ήταν μειωμένα.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι περνάμε σχεδόν το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους, συχνά με τεχνητως χαμηλής έντασης και σταθερού φάσματος. Αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, μπορεί να επηρεάζει τον μεταβολισμό με τρόπους που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι το τεχνητό φως είναι «επικίνδυνο», αλλά ότι η απουσία φυσικού φωτός ίσως στερεί από τον οργανισμό σημαντικά βιολογικά σήματα.

Συμπέρασμα

Η μελέτη καταλήγει στο ότι το φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου και να επηρεάσει θετικά τον μεταβολισμό σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με καλύτερη χρήση ενέργειας και πιο σταθερούς βιολογικούς ρυθμούς. Παρότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, τα ευρήματα ανοίγουν ένα νέο πεδίο έρευνας: του ρόλου του φωτός ως «παράγοντα υγείας» στην καθημερινή ζωή και στον σχεδιασμό των χώρων εργασίας.