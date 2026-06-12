Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Το φυτοπλαγκτόν «πνίγει» την παράκτια αλιεία στη Βόρεια Ελλάδα

Το φαινόμενο είναι ορατό ακόμη και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

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Κείμενο: Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι παράκτιοι αλιείς στον Θερμαϊκό Κόλπο και τη Χαλκιδική, καθώς η έντονη παρουσία φυτοπλαγκτού στις θαλάσσιες περιοχές όπου δραστηριοποιούνται έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αλιευτική δραστηριότητα, οδηγώντας σε μείωση των αλιευμάτων και σημαντικές οικονομικές απώλειες. Το φαινόμενο έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη για τους επαγγελματίες ψαράδες.

Διαβάστε περισσότερα για τα προβλήματα που προκαλεί το φυτοπλαγκτόν στην αλιεία.

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