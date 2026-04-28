Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά και τον εγκέφαλο και τώρα ξέρουμε πώς

Για δεκαετίες, το κάπνισμα συνδεόταν κυρίως με βλάβες στους πνεύμονες, στην καρδιά και στα αγγεία. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αναφέρει ότι η εικόνα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι επιπτώσεις του καπνίσματος δεν περιορίζονται σε αυτά τα όργανα, αλλά ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα και τον εγκέφαλο μέσω ενός απρόσμενου μηχανισμού. Αν επιβεβαιωθεί, αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη σχέση του καπνίσματος με τη γνωστική έκπτωση και την άνοια.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εστιάζει σε μια άγνωστη μέχρι σήμερα «γραμμή επικοινωνίας» ανάμεσα στους πνεύμονες και το νευρικό σύστημα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η νικοτίνη ενεργοποιεί συγκεκριμένα κύτταρα στους αεραγωγούς, τα οποία απελευθερώνουν μικροσκοπικά σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια, γνωστά ως εξωσώματα, φαίνεται να μεταφέρουν σήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των νευρώνων, προκαλώντας αλλαγές που συνδέονται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Τα κύτταρα-κλειδιά στους πνεύμονες

Το ενδιαφέρον είναι ότιο ρόλος αυτών των κυττάρων δεν ήταν μέχρι σήμερα ξεκάθαρος. Πρόκειται για τα λεγόμενα πνευμονικά νευροενδοκρινικά κύτταρα, τα οποία αποτελούν λιγότερο από το 1% των κυττάρων των πνευμόνων. Παρά τη σπανιότητά τους, λειτουργούν σαν «αισθητήρες» του αεραγωγού, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά νευρικών και ορμονικών κυττάρων. Η σπανιότητά τους είχε μέχρι τώρα καταστήσει δύσκολη τη μελέτη τους, όμως οι επιστήμονες κατάφεραν να τα αναπαραγάγουν στο εργαστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο λεπτομερή ανάλυση.

Ένα από τα πιο κρίσιμα ευρήματα της μελέτης είναι ότι αυτά τα κύτταρα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από νευρώνες μέσα στους πνεύμονες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα κύτταρα εκτέθηκαν σε νικοτίνη, άρχισαν να απελευθερώνουν σημαντικά περισσότερα εξωσώματα. Τα σωματίδια αυτά περιείχαν πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μεταφορά σιδήρου στον οργανισμό, γεγονός που έδωσε στους ερευνητές ένα πρώτο στοιχείο για το πώς μπορεί να επηρεάζεται ο εγκέφαλος.

Πώς διαταράσσεται η ισορροπία του σιδήρου

Η ισορροπία του σιδήρου στα κύτταρα είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία τους. Όταν οι νευρώνες εκτέθηκαν στα εξωσώματα που προέρχονταν από κύτταρα εκτεθειμένα σε νικοτίνη, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαταραχές. Αυξήθηκαν οι πρωτεΐνες που μεταφέρουν σίδηρο, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν τα επίπεδα ενέργειας των κυττάρων. Παράλληλα, ενισχύθηκε το οξειδωτικό στρες και επιβαρύνθηκε η λειτουργία των μιτοχονδρίων, δηλαδή των «εργοστασίων ενέργειας» των κυττάρων.

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι αθώες. Αντίθετα, αποτελούν χαρακτηριστικά σημάδια που έχουν συνδεθεί με νευροεκφυλιστικές νόσους, π.χ. τη νόσος Αλτσχάιμερ και τη νόσο Πάρκινσον. Επιπλέον, καταγράφηκε αύξηση μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται στενά με τέτοιες ασθένειες, ενισχύοντας την υπόθεση ότι το κάπνισμα μπορεί να πυροδοτεί διαδικασίες που οδηγούν σε εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά το πώς αυτά τα σήματα μπορεί να φτάνουν από τους πνεύμονες στον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι ρόλο-κλειδί παίζει το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο συνδέει τον εγκέφαλο με πολλά όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων. Μέσω αυτού του δικτύου, τα σήματα που ξεκινούν από τα πνευμονικά κύτταρα θα μπορούσαν να επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Μια νέα οπτική για τον ρόλο των πνευμόνων

Παρά τη σημασία των ευρημάτων, οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει οριστικά ότι το κάπνισμα προκαλεί άνοια μέσω αυτού του μηχανισμού. Τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από πειράματα σε κύτταρα και σε ζώα, ενώ οι ενδείξεις στους ανθρώπους παραμένουν συσχετιστικές. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της νόσου.

Ωστόσο, η νέα αυτή προσέγγιση αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τους πνεύμονες. Δεν αποτελούν απλώς ένα όργανο που υφίσταται βλάβες από το κάπνισμα, αλλά φαίνεται να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες που επηρεάζουν άλλα συστήματα του σώματος. Η ιδέα ότι οι πνεύμονες μπορούν να «στέλνουν» επιβλαβή σήματα προς τον εγκέφαλο ανοίγει νέες προοπτικές για την κατανόηση και την πρόληψη των νευρολογικών παθήσεων.

Σε πρακτικό επίπεδο, τα ευρήματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε νέες θεραπευτικές στρατηγικές. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να εμποδίσουν την παραγωγή αυτών των εξωσωμάτων ή να ρυθμίσουν την ισορροπία του σιδήρου στους νευρώνες, ίσως καταστεί δυνατή η μείωση των νευρολογικών επιπτώσεων του καπνίσματος. Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη να εξετάζονται ασθένειες του εγκεφάλου και μέσα από το πρίσμα άλλων οργάνων, π.χ. των πνευμόνων, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν λιγότερο σχετικοί.