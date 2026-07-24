Το Κόπα Άφρικα δεν τελείωσε: Στο CAS Σενεγάλη και Μαρόκο

Έξι μήνες μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Κόπα Άφρικα, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο τελικός νικητής της διοργάνωσης καθώς Σενεγάλη και Μαρόκο φαίνεται πως θα βρούν την λύση στα... δικαστήρια.

Μετά από έναν τρομερό τελικό ανάμεσα στις δυο χώρες, οι Σενεγαλέζοι σήκωσαν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής επικρατώντας στην διαδικασία των πέναλτι επί των Μαροκινών. Όμως οι άνθρωποι του Μαρόκου κατέθεσαν ένσταση καθώς καταγγέλουν πως οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν για πάνω από δέκα λεπτά από τον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για εις βάρος του πέναλτι, κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τελικά έκανε αποδεκτή την ένσταση και κατοχύρωσε τον τίτλο στους Μαροκινούς, όμως μετά από μεγάλες αντιδράσεις των ανθρώπων των «Λιονταριών της Τεράνγκα», η κούπα δεν πήγε ποτέ στα χέρια τους και κατέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο (CAS) προκειμένου να ανατρέψει την εις βάρος της απόφαση.

Όπως αναφέρει ο Μπέν Τζέικομπς η ακρόαση θα λάβει μέρος στις 8 του Οκτώβρη κεκλεισμένων των θυρών με την προσμονή για την απόφαση να είναι μεγάλη. Θα τελειώσει επιτέλους αυτό το σίριαλ ή θα έχουμε και... δεύτερο κύκλο; Θα το μάθουμε.