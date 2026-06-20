Το νέο υπερπολυτελές Air Force One εγκαινίασε ο Τραμπ: Πρώτες εικόνες από το «καταριανό» αεροπλάνο

Το νέο προσωρινό Air Force One αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε υπόστεγο στη στρατιωτική βάση Andrews (Joint Base Andrews) στο Μέριλαντ των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου (τοπική ώρα), μια ημέρα αφότου αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποχαιρέτησαν το ένα από τα δύο Boeing 747 που χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά προέδρων για περισσότερα από 30 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το νέο αεροσκάφος, με την επίσημη ονομασία VC-25B και διακοσμημένο με έναν έντονο χρωματικό συνδυασμό κόκκινου, λευκού, σκούρου μπλε και χρυσού. Δωρίστηκε στον Τραμπ από το Εμιράτο του Κατάρ στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας θύελλα πολιτικών διαμαρτυριών, καθώς το αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων τζετ υπερβαίνει κατά πολύ το όριο των 50 δολαρίων για ανεπίσημα δώρα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την ίδια πηγή.

Ο Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις για τη συμφωνία, λέγοντας ότι θα ήταν «χαζό» να αρνηθεί την προσφορά. Ο τότε εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, είχε δηλώσει ότι «ο Υπουργός Άμυνας αποδέχθηκε ένα Boeing 747 από το Κατάρ σύμφωνα με όλους τους ομοσπονδιακούς κανόνες και κανονισμούς».

Επικρίσεις για το «δώρο»

Το κόστος μετατροπής του καταριανού 747 εκτιμάται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως αεροσκάφος-«γέφυρα» μέχρι να παραδοθούν τα δύο προεδρικά Boeing, που έχουν καθυστερήσει σημαντικά, το 2027 και το 2028. Το κόστος των δύο αυτών ειδικά κατασκευασμένων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί από τα 3,7 στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επικρίσεις για το δωρισθέν καταριανό τζετ, το οποίο το κράτος του Κόλπου είχε προσπαθήσει προηγουμένως να πουλήσει χωρίς επιτυχία, περιλάμβαναν κατηγορίες ότι το κόστος της μετατροπής θα μπορούσε να στερήσει πόρους από το Sentinel, ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) που βρίσκεται ήδη χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

«Το πιο πολυτελές αεροπλάνο στον κόσμο»

Στα αποκαλυπτήρια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ. «Είναι ένας φανταστικός τύπος», είπε. «Πέρασε πολλά τους τελευταίους μήνες».

«Αυτό θεωρείται το πιο πολυτελές αεροπλάνο στον κόσμο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Όταν κατασκευάστηκε, φτιάχτηκε σε ένα επίπεδο που μάλλον δεν θα ξαναδούμε ποτέ».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το νέο τζετ ήταν απαραίτητο για να συμβαδίζει η χώρα με τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν ξένοι ηγέτες. «Αυτές οι χώρες μας σέβονται πολύ, κι όμως έχουν ένα αεροπλάνο που είναι πολύ νεότερο και πολύ καλύτερο. Είναι λίγο γελοίο», δήλωσε ο Τραμπ.

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Τα δύο γηρασμένα 747 του προεδρικού στόλου τέθηκαν σε υπηρεσία το 1990, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Νωρίτερα φέτος, το ένα από τα δύο αεροσκάφη αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προς το Νταβός της Ελβετίας, λόγω τεχνικής βλάβης. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρκλίν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το πλήρωμα εντόπισε ένα «μικρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα» και επέλεξε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στη βάση Άντριους.

Η πολεμική αεροπορία επέσπευσε την αναβάθμιση του καταριανού τζετ, αλλά παρέκαμψε ορισμένες προγραμματισμένες τροποποιήσεις για το προεδρικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς, προκειμένου να παραδώσει νωρίτερα μια ενδιάμεση έκδοση.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αεροσκάφος πληροί τα προεδρικά πρότυπα.

Το νέο τζετ, με χρωματισμούς που θυμίζουν εκείνους του προσωπικού αεροπλάνου του Τραμπ, φτάνει δύο εβδομάδες πριν από μια προγραμματισμένη ομαδική πτήση (flyover) πάνω από την Ουάσινγκτον στις 4 Ιουλίου για τον εορτασμό της 250ής επετείου του έθνους. Ο Τραμπ είπε στο πλήθος ότι το νέο αεροσκάφος θα ηγηθεί της «μεγαλύτερης αεροπορικής επίδειξης στην αμερικανική ιστορία».

President Trump just unveiled the new Air Force One and you can finally see the top secret security apparatus 👀



Trump is going to be flying in on this beast to the America 250 State Fair in DC later this month! https://t.co/M044IEekYR pic.twitter.com/6JDiFuugRt — Matt Wallace (@MattWallace888) June 19, 2026

Θα το πάρει μαζί του μετά το τέλος της θητείας;

Μια ξενάγηση στο εσωτερικό του που δόθηκε σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι η διακόσμησή του περιλαμβάνει μια καδραρισμένη φωτογραφία μιας πάπιας που κολυμπάει στην αντικατοπτριζόμενη πισίνα του Μνημείου Λίνκολν (Lincoln Memorial reflecting pool).

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Η παράδοση του καταριανού τζετ συμπίπτει με την απόσυρση του Air Force One με τον αριθμό ουράς 29000, του Boeing 747-200 που μετέφερε τον πρόεδρο πίσω από την Ευρώπη την Πέμπτη 18 Ιουνίου και το οποίο προορίζεται τελικά για μουσείο.

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Ωστόσο, το συνοδευτικό του αεροσκάφος, με τον αριθμό ουράς 28000 και τη γαλάζια και λευκή διακόσμηση, θα συνεχίσει να πετάει μαζί με το νέο αεροσκάφος VC-25B μέχρι να παραδοθούν τα ολοκαίνουρια τζετ.

Οι φόβοι ότι ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να χρησιμοποιήσει το καταριανό τζετ για προσωπική του χρήση όταν αποχωρήσει από το αξίωμα το 2028 φαίνονται απίθανοι, δεδομένου ότι ένα 747 κοστίζει 180.000 έως 200.000 δολάρια ανά ώρα πτήσης, μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με το κόστος των 12.000 έως 16.500 δολαρίων ανά ώρα του προσωπικού Boeing 757 του Τραμπ.