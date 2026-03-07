Τραγωδία στον Τύρναβο με 33χρονο να πέφτει νεκρός από ηλεκτροπληξία

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου σε αγροτική περιοχή, στον Τύρναβο, με έναν 33χρονο να χάνει τη ζωή του, από ηλεκτροπληξία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Για το συμβάν, διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να πέσει «φως» στην αιτία θανάτου.



Πάντως, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα paidis.com, ο θάνατος του 33χρονου προήλθε από ηλεκτροπληξία.



Την προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, που έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, που ερευνάται η συμμετοχή του σε αξιόποινη πράξη μαζί με τον άτυχο 33χρονο.