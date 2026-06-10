Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δικάστηκε το 2014 στην Ελλάδα χωρίς να βρεθεί ότι ήταν καταζητούμενος για φόνο

Σε υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφική ταινία παραπέμπει η διαδρομή του Τζέιμς Δαλαμάγκα, του 55χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Αίγιο ως καταζητούμενος από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, ενώ φέρεται να κατηγορείται και για έναν ακόμη φόνο ομογενούς, του Τιμ Βουκελάτου, στην ίδια περιοχή λίγα χρόνια πριν.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας σε νεαρότερη ηλικία. Φωτό: Glomex/MEGA

Ο Δαλαμάγκας ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας», απομονωμένος σε ένα σπίτι στην περιοχή του Άλσους Αιγιαλείας, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τις Αρχές η πραγματική ταυτότητά του.

Φωτό: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο σπίτι μαζί με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα και την σύντροφό του, ζούσε και η μητέρα του 55χρονου, η οποία το 2014 τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία -αναφέροντας στις Αρχές το πραγματικό του όνομα, χωρίς να υπάρξει καμία συνέχεια παρά την Ερυθρά Αγγελία της Interpol που υπήρχε σε βάρος του.

Μάλιστα, όπως είπε ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο Δαλαμάγκας καταδικάστηκε ερήμην από τα ελληνικά δικαστήρια, χωρίς να ταυτοποιηθεί ως καταζητούμενος για φόνο.