Δικηγόρος Δαλαμάγκα: Ήρθε εδώ γιατί τον κυνηγούσε η μαφία στο Σίδνεϊ - Ούτε η σύντροφός του γνώριζε

Σε αίτημα αναβολής της δίκης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, σε βάρος του Τζέιμς Δαλαμάγκα για αδίκημα που δεν σχετίζεται με τις κατηγορίες για φόνους στην Αυστραλία, θα προχωρήσει ο δικηγόρος του διαβόητου καταζητούμενου, Γιάννης Αποστολόπουλος, ζητώντας παράλληλα να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης του.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας οδηγείται στο δικαστικό μέγαρο στο Αίγιο.



🎥 @JohnKemmos pic.twitter.com/WmeJIAFCYk — Flash.gr (@flashgrofficial) June 10, 2026

Παράλληλα, ο κ. Αποστολόπουλος επιβεβαίωσε ότι ισχύουν τα όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ότι ο γιος της έφυγε από την Αυστραλία, κρυβόταν και είχε αλλάξει όνομα, επειδή φοβόταν την μαφία στο Σίδνεϊ και βρισκόταν σε καθεστώς καταδίωξης.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας οδηγείται στο αυτόφωρο Τριμελές στο Αίγιο. Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος άνδρας αναμενόταν να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (10/6) ενώπιον του αυτοφώρου Τριμελούς Αιγίου προκειμένου να δικαστεί για παράνομη οπλοκατοχή -στο σπίτι του βρέθηκε βαλλίστρα- ενώ στο εδώλιο θα βρίσκονταν ακόμα η σύντροφός του και ο πατέρας του, για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Ωστόσο το δικαστήριο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί λόγω αποχής των δικηγόρων, όπως διευκρίνισε ο κ. Αποστολόπουλος σε δηλώσεις του.

Ερωτηθείς εάν η υπεράσπιση θα επιμείνει στο αίτημα για μη έκδοσή του στην Αυστραλία, απάντησε καταφατικά και τόνισε: «Εκτός από την αυστραλιανή υπηκοότητα έχει και ελληνική. Το αδίκημα (εν. της ανθρωποκτονίας) έχει παραγραφεί στην Ελλάδα». Σημείωσε δε ότι για να προχωρήσει η έκδοση, πρέπει η πράξη να είναι αξιόποινη και στα δύο κράτη, σε Αυστραλία και Ελλάδα, κάτι που δεν ισχύει για τη χώρα μας εφόσον έχει παραγραφεί.

«Επί 27 χρόνια δεν είχε δείξει ταυτότητα»

Σημείωσε επίσης ότι το μοναδικό μέλος της οικογένειας του Τζέιμς Δαλαμάγκα, που έμενε στο ίδιο σπίτι στο Αίγιο και δεν έχει συλληφθεί, είναι η μητέρα του 55χρονου, η οποία δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της αστυνομικής επιχείρησης «και δεν έχει κάνει κάποια αξιόποινη πράξη».

Ο δικηγόρος του 55χρονου υπογράμμισε ότι το πραγματικό όνομα και το παρελθόν του πελάτη του δεν ήταν γνωστό ούτε στη σύντροφό του. «Επί 27 συναπτά έτη, δεν είχε δώσει πουθενά την ταυτότητά του, δεν είχε ταυτότητα. Τον ήξεραν όλοι με το όνομα Αντώνης. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ‘και τώρα να βγω έξω, όλοι θα με φωνάξουν Αντώνη’», ανέφερε ο δικηγόρος του Τζέιμς Δαλαμάγκα.