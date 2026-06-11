Αίγιο: Παραμένει υπό κράτηση ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Καταδίκες και στους τρεις κατηγορούμενους

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε πολλές ώρες.

Ο Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol, μετά από αίτημα των αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Τα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Αρχών κατασχέθηκαν μία βαλλίστρα με πέντε βέλη, δύο μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις συσκευές αποθήκευσης USB και 13 κινητά τηλέφωνα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία.

Μαζί με τον 56χρονο είχαν συλληφθεί η 47χρονη σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Το δικαστήριο επέβαλε στον Τζέιμς Δαλαμάγκα ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών. Η σύντροφός του καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες.

Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που τους επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι, αναφέρει το tempo24.

Σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης στην Αυστραλία

Παρά την απόφαση του δικαστηρίου,ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, θα μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει μέχρι το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αποφασίσει για το αίτημα έκδοσης.

Οι αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του.