Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για 21χρονο που πέθανε εντελώς ξαφνικά

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην Ιεράπετρα η ξαφνική απώλεια του 21χρονου Χρήστου - Παναγιώτη Λιαπάκη.



Τον άτυχο νέο βρήκαν νεκρό οι γονείς του έξω από το δωμάτιό του. Όπως γράφει η ιστοσελίδα cretalive, o νεαρός δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή. Από τις Αρχές έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



Οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι της Κυριακής στην Εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής στην Ιεράπετρα.



Τραγική διάσταση το γεγονός ότι ο άτυχος 21χρονος ήταν μοναχοπαίδι.