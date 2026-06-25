Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα: Τα πρώτα στοιχεία για νεκρούς - Τι λέει ο πρόεδρος των ομογενών

Δραματικές στιγμές βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δύο απανωτούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν με σφοδρότητα τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα), προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και πυροδοτώντας φόβους για χιλιάδες θύματα.

Οι δύο ισχυρές δονήσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε πολλές καταρρεύσεις κτιρίων, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν σε σωρούς ερειπίων. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν από την πρωτεύουσα της χώρας, Καράκας, δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητους την ώρα του σεισμού, ενώ πολυκατοικίες καταρρέουν σε σύννεφα σκόνης, αλλά και πολίτες να κινούνται με αγωνία μεταξύ των γκρεμισμένων κτιρίων.

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Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (1 π.μ. ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ο πρώτος σεισμός έπληξε την περιοχή δυτικά του Μορόν, στις ακτές της Καραϊβικής, περίπου 168 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, ενώ ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε μόλις ένα λεπτό αργότερα, περίπου 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορόν.

Το επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα. Πηγή: Guardian

Ο «διπλός» σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (25/6) η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η πρόεδρος της Βενεζουέλας σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ υπογράμμισε ότι διασώστες από άλλες χώρες θα φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσφορά του να βοηθήσει τη χώρα μετά τους σεισμούς.

Ο Ροντρίγκεζ κήρυξε νωρίτερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη χώρα.

Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καράκας: «Δεν έχουμε ρεύμα και νερό»

Το σκηνικό του απόλυτου τρόμου που επικρατεί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, μεταφέρει την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγκέλης, μιλώντας στην ΕΡΤ. «Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», δήλωσε, τονίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς, ενώ τα πρώτα στοιχεία που μεταδόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης της χώρας, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 διασωθέντες. «Αύριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν», σημείωσε.

Φωτό: Reuters

Ο κ. Μαραγκέλης έκανε λόγο επίσης για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. «Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο παλιά κτίρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που διαμένει. «Έχω ακούσει για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο», ανέφερε ο κ. Μαραγκέλης, την ώρα που οι εικόνες σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές και σορούς από ερείπια εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πολυκατοικίες.

Φωτό: Reuters

«Ήμασταν στον 14ο όροφο την ώρα του σεισμού, δεν επιχειρήσαμε να κατέβουμε»

Περιγράφοντας τις στιγμές του ισχυρού σεισμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας σημείωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας. «Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα το αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτήριο είναι αντισεισμικό και άντεξε, όμως η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Όπως είπε, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της δόνησης λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκονταν. «Ήμασταν στον 14ο όροφο και δεν υπήρχε τρόπος να κατέβουμε τόσα πατώματα εκείνη τη στιγμή. Αν συνέβαινε κάτι σοβαρό, δεν θα προλαβαίναμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Φωτό: Reuters

Τραμπ: «Φοβερός αριθμός θανάτων - Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν»

Οι αρχές των ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα, που υπέστη πλήγμα από διπλό σεισμό που έχει προκαλέσει ευρείες καταστροφές, διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δυο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω Truth Social.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν!», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως «θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, διαβεβαίωσε μέσω X ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «επαφή» με τις Αρχές της Βενεζουέλας και «κινητοποιούν βοήθεια» για τους σεισμοπαθείς.