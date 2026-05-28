Βρετανία: Καθηγητής κατηγορείται ότι τράβηξε πάνω από 100 φωτογραφίες κάτω από φούστες μαθητριών

Ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής στη Βρετανία, ο Abusali Rahman, ομολόγησε στο δικαστήριο του Bolton Crown Court ότι διέπραξε δεκάδες σοβαρά αδικήματα σε βάρος μαθητών, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Ο 36χρονος, που εργαζόταν σε σχολεία της βορειοδυτικής Αγγλίας, παραδέχθηκε συνολικά 21 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 12 κατηγορίες για λήψη άσεμνων φωτογραφιών ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα τραβώντας φωτογραφίες κάτω από την φούστα μαθητριών, τέσσερις για δημοσίευση άσεμνου υλικού, τρεις για παραγωγή τέτοιων εικόνων, καθώς και κατηγορίες για voyeurism και διανομή υλικού με ανήλικους.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τις φυλακές και αναμένεται να καταδικαστεί την 1η Σεπτεμβρίου.

A former supply teacher has pleaded guilty to taking over 100 upskirt photos of pupils. 36-year-old Abusali Rahman, who worked at schools across the North West, admitted 21 offences at Bolton Crown Court today. pic.twitter.com/Wlvpious7p — Channel 4 News (@Channel4News) May 28, 2026

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν σε πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βορειοδυτική Αγγλία, από τον Δεκέμβριο του 2023 έως το 2025, σύμφωνα με το BBC.

Η έρευνα και η σύλληψη

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από αναφορά γονέα που εντόπισε εικόνα παιδιού με σχολική στολή να κυκλοφορεί στα social media.

Ο Ραχμάν συνελήφθη τον Ιούνιο του 2025, ενώ οι αρχές έχουν ήδη επικοινωνήσει με όλα τα σχολεία στα οποία εργάστηκε από τότε που απέκτησε την άδεια διδασκαλίας το 2023.

Οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μια «εξαντλητική και λεπτομερή έρευνα», κατά την οποία εξετάστηκαν περίπου 1.000 ψηφιακές εικόνες.

Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS), Άλεξ Μαν, χαρακτήρισε την υπόθεση «σοκαριστική κατάχρηση εμπιστοσύνης που επηρέασε πολλαπλά ανήλικα θύματα».

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος αρχικά είχε εμπλακεί στη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια προχώρησε σε πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως το upskirting και η παρακολούθηση.

Βρισκόταν σε περίοδο ψυχικής κρίσης

Η δικηγόρος υπεράσπισης, Έμμα Κέχο, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε περίοδο ψυχικής κρίσης και ζήτησε να εξεταστεί ψυχιατρικά πριν την επιβολή ποινής.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε «πολύπλοκη» από τον δικαστή Τζέφρι Λόου, ενώ η επιβολή της ποινής έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.