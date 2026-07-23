Μια φωτογραφία τραβηγμένη την επόμενη ημέρα της τραγωδίας στο Μάτι και λίγες λιτές λέξεις ήταν αρκετές για να ξυπνήσουν μνήμες που παραμένουν ζωντανές οκτώ χρόνια μετά. Η Ζέτα Δούκα, με αφορμή την επέτειο της φονικής πυρκαγιάς, έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης, τονίζοντας πως θα βρεθεί ξανά στο Μάτι για να τιμήσει τα θύματα.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η ίδια στις 24 Ιουλίου 2018, μία ημέρα μετά τη φονική πυρκαγιά, όταν το τοπίο στην περιοχή θύμιζε εικόνα απόλυτης καταστροφής.

Η συγκινητική ανάρτηση της Ζέτας Δούκα

Στο story που δημοσίευσε, η Ζέτα Δούκα έγραψε:

«Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ακόμα ζητούν δικαίωση».

Με τα λόγια της, η ηθοποιός υπενθύμισε πως, παρά το πέρασμα των χρόνων, η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν παραμένει ζωντανή, ενώ η ανάγκη για δικαίωση εξακολουθεί να αποτελεί αίτημα των οικογενειών των θυμάτων αλλά και της κοινωνίας.

Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι

Στις 23 Ιουλίου 2018, η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο Νταού Πεντέλης εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά προς τον Νέο Βουτζά και το Μάτι, αφήνοντας πίσω της μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών.

«Δεν ήταν απλώς μια φωτιά. Ήταν η 23η Ιουλίου 2018. Ήταν ζωές, οικογένειες, όνειρα. Το Μάτι δεν είναι μια επέτειος ούτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή, μια κραυγή για δικαιοσύνη που δεν δικαιώθηκε ποτέ».

Οι 104 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι εκατοντάδες τραυματίες και οι εικόνες της ολοκληρωτικής καταστροφής παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη, ενώ κάθε επέτειος αποτελεί αφορμή για να τιμηθούν τα θύματα και να υπενθυμιστεί η ανάγκη να μην ξεχαστεί ποτέ εκείνη η ημέρα.

Με την ανάρτησή της, η Ζέτα Δούκα επέλεξε να ενώσει τη φωνή της με όσους τιμούν τη μνήμη των θυμάτων, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού, μνήμης και δικαιοσύνης, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα.