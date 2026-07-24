Αλήθειες, ψέμματα και υπερβολές για τη Φαίη Σκορδά και τον ΑΝΤ1- Πότε ολοκληρώνονται οι συζητήσεις

Το όνομα της Φαίης Σκορδά βρίσκεται δυναμικά στο τηλεοπτικό προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο, με τις φήμες να... κάνουν υπερωρίες. Το μόνο που λείπει μετά από όσα έχουν γραφτεί είναι να ανακοινώσουν και τον σκηνοθέτη της εκπομπής πριν καν κλείσει η συμφωνία!

Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα στη σωστή τους σειρά.

Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι έγινε η πρόταση από τον ANT1 προς τη Φαίη Σκορδά για την επιστροφή της στον σταθμό μετά από το άγαρμπο τέλος της στο Mega.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία το τελευταίο εικοσαήμερο, με τις συζητήσεις να εξελίσσονται σε πολύ καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδεχόμενο επανασύνδεσης είναι κάτι που το θέλουν και οι δυο.

Τις τελευταίες ημέρες ακούγεται έντονα ότι η παρουσιάστρια προορίζεται για τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Πρόκειται, όμως, για ένα σενάριο που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν έχει τεθεί ποτέ στο τραπέζι των συζητήσεων τουλάχιστον προς τη Φαίη. Αν οι ιθύνοντες το έχουν στο μυαλό τους ως προοπτική είναι κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα 24ωρα δεν υπήρχε τέτοια πρόταση.

Τι ενδιαφέρει τη Φαίη Σκορδά

Αυτό που πράγματι την ενδιαφέρει είναι μια διαφορετική τηλεοπτική πρόκληση από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ιδέα να μετακινηθεί στη βραδινή ζώνη, εξερευνώντας ένα project που θα τη βγάλει από την καθημερινή πρωινή συνθήκη της φαντάζει ό, τι καλύτερο για την επόμενη σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και συνεχίζουν οι συζητήσεις με στόχο να βρεθεί η κατάλληλη πρόταση που θα ταιριάζει τόσο στην ίδια όσο και στη στρατηγική του σταθμού. Και όπως όλα δείχνουν το Dancing with the stars είναι πολύ κοντά στο να επανέλθει.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι παρότι τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν καθημερινά νέα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον, η ίδια η Φαίη Σκορδά δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαρροή ούτε έχει αφήσει να μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία από την πλευρά της. Αντίθετα, επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τις συζητήσεις να ολοκληρωθούν πριν ειπωθεί οτιδήποτε δημόσια.

Ωστόσο, ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα. Η παρουσιάστρια αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες ημέρες για τις καλοκαιρινές της διακοπές και θα επιστρέψει λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι οι καθοριστικές επαφές με τον σταθμό θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την αναχώρησή της, ώστε οι δύο πλευρές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους.