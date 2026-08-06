«Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη» - Απολογήθηκε ο Ινφαντίνο για τα σκάνδαλα της FIFA

Μετά τον σάλο αντιδράσεων που προκάλεσε το σχέδιο περί πώλησης του Μουντιάλ σε ιδιώτες, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Ματίας Γκράφστρεμ, απολογήθηκαν μέσω επιστολής την Τετάρτη (5/8) για τα σκάνδαλα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA, αλλά και ο Ματίας Γκράφστρεμ, δήλωσαν την πλήρη στήριξη του τωρινού προέδρου, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη κατά την προτεινόμενη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE)», έγραψαν από κοινού σε έγγραφο που μετέδωσε το Sky News. «Σίγουρα δεν υπήρχε πρόθεση το Συμβούλιο της FIFA και οι ομοσπονδίες-μέλη της FIFA να αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη διαδικασία και θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι έγιναν λάθη μετά τη διαρροή της πρότασης στα μέσα ενημέρωσης».

Επιπλέον σημείωσε: «Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας συγγνώμες για αυτά τα λάθη και δεσμευόμαστε ότι δεν θα ξανασυμβούν. Για τον σκοπό αυτό, θα διεξάγουμε την απαραίτητη αναθεώρηση και μια έκθεση θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της FIFA στην επόμενη συνεδρίασή του».

Έπειτα , στελέχη της FIFA, εξέφρασαν την αισιοδοξίας τους, δηλώνοντας: «Δεν θα ανεχθούμε πλέον, οποιαδήποτε παραβίαση της ακεραιότητάς της, της χρηστής διακυβέρνησής της και της νόμιμης διαδικασίας και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση του ονόματος και της φήμης της».

Gianni Infantino is planning to fight on after marathon crisis meeting ⚽️



He believes he is accountable to the 211 football associations which make up FIFA. pic.twitter.com/BBGGaZR9q5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2026

Στην συνέχεια, πρόσθεσαν: «Πάντα υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να αντλήσουμε και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας υπό το φως αυτής της εμπειρίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, παρά τα λάθη που έγιναν, όλα όσα έγιναν ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA».

Την ίδια ώρα ο Ιταλός πρόεδρος, φαίνεται σίγουρος για την επανεκλογή του, ενώ αρκετές ομοσπονδίες, μαζί με την ελληνική, απέσυραν την εμπιστοσύνη τους, με τα στελέχη της FIFA, απλώς να δηλώνει πως δεν θα ανεχτούν άλλα λάθη.