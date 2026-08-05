«Πρέπει να φύγει τώρα»: Σκληρή επίθεση Φίγκο στον Ινφαντίνο για τη FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αμφισβήτησης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μιας εταιρείας μέσω της οποίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA από ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της FIFA να κάνει πίσω και να αποσύρει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα παρενέβη και ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Ινφαντίνο, καλώντας τον ανοιχτά να εγκαταλείψει την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Πορτογάλος θρύλος του ποδοσφαίρου υποστήριξε ότι ο Ιταλοελβετός παράγοντας δεν κατάφερε να προστατεύσει το κύρος της FIFA, ενώ εξέφρασε την άποψη πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη τόσο των συνεργατών του όσο και μεγάλου μέρους της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

«Υποσχέθηκε διαφάνεια και αξιοπιστία, όμως τελικά επέλεξε να παραπλανήσει, να εξαπατήσει και να προωθήσει προσωπικές επιδιώξεις εις βάρος του ίδιου του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ίσως να είναι πλέον αργά για να διασώσει τη δική του αξιοπρέπεια, όμως δεν είναι αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα», ήταν η χαρακτηριστική φράση με την οποία ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.