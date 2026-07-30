Ανδρουλάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον άδικο χαμό των τριών πυροσβεστών, που βρήκαν τραγικό θάνατο στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις φωτιές στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρέστη σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στην εξόδιο ακολουθία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Ρεθύμνου, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί για να συλλυπηθεί την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, που επίσης βρήκε τραγικό θάνατο στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.



Σε δηλώσεις του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Άνθρωποι, που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό».