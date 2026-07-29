Ανδρουλάκης: «Βαθιά οδύνη» για τους δύο πυροσβέστες - «Να σταθεί δίπλα στις οικογένειες η Πολιτεία»

Την «βαθιά οδύνη» του εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για «την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».



Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζει ακόμη πως «η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα».



Και καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».