Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Πυροσβεστική Ρέθυμνο Θάνατοι

Ανδρουλάκης: «Βαθιά οδύνη» για τους δύο πυροσβέστες - «Να σταθεί δίπλα στις οικογένειες η Πολιτεία»

Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει την επικίνδυνη αποστολή των πυροσβεστών, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (Eurokinissi)
Ο Νίκος Ανδρουλάκης (Eurokinissi)
Δημήτρης Κουκλουμπέρης avatar
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

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Την «βαθιά οδύνη» του εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για «την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζει ακόμη πως «η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Και καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

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Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Πυροσβεστική Ρέθυμνο Θάνατοι

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