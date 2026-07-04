Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις 2026 - Πώς να αναγνωρίσετε τις πραγματικές προσφορές

Προ των πυλών είναι οι θερινές εκπτώσεις του 2026, που αναμένεται να δώσουν ώθηση στην αγορά με τις ευκαιρίες που θα προσφέρουν στους καταναλωτές. Όπως έχει γίνει γνωστό, οι (τακτικές) θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Τα εμπορικά καταστήματα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Έτσι, τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Πριν ξεκινήσετε τις αγορές σας, αξίζει να γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές, πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι εκπτώσεις και οι τιμές στα καταστήματα και τι να προσέξετε ώστε να επωφεληθείτε πραγματικά από τις προσφορές.

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες (και παραδείγματα) που κοινοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς για τα μέλη του, αλλά θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές.

1. Ποια είναι η «προγενέστερη τιμή»;

Είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

2. Παραδείγματα

✔ Σωστό

Το προϊόν πωλούνταν:

120€

110€

100€

105€

Η χαμηλότερη τιμή ήταν 100€.

Άρα μπορείτε να γράψετε: 100€ → 80€ (-20%)



✘ Λάθος

Αν γράψετε: 120€ → 80€

ενώ το προϊόν είχε πωληθεί τις τελευταίες 30 ημέρες και με 100€, η αναγραφή είναι λανθασμένη.

3. Πώς μπορείτε να εμφανίσετε την έκπτωση;

✔ 20% έκπτωση

✔ Έκπτωση 10€



✔ Πριν 100€ – Τώρα 80€

✔ 80€ (με διαγραμμένη την προηγούμενη τιμή 100€)

4. Προσοχή

Η προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμή αναφοράς.



Αν έχετε διαφορετικές τιμές στο φυσικό και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η προγενέστερη τιμή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κανάλι.



Όλες οι ανακοινώσεις εκπτώσεων πρέπει να είναι σαφείς και να μην παραπλανούν τον καταναλωτή.

5. Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή

Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει προαιρετικό ωράριο: 11:00 – 15:30.

