Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και τι ισχύει για τα καταστήματα

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Με βάση τη νομοθεσία, το ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει τα καταστήματα να κλείσουν στις 18:00.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Ο ΕΣΘ, σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εκπτώσεις, σύμφωνα με τον νόμο 4177/2013.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση, όπως προβλέπεται από τον νόμο 2251/1994 που έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 5111/2024.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να εμφανίζεται:

ως ποσοστό έκπτωσης

ως συγκεκριμένο ποσό

ή με αναγραφή παλιάς και νέας τιμής

Σε κάθε περίπτωση, η προγενέστερη τιμή είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται.

Τι θεωρείται «προγενέστερη τιμή»

Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή από την έναρξη διάθεσης, ενώ σε περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας.

Ο ΕΣΘ καλεί τις επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην τήρηση των κανόνων για τις εκπτώσεις και τις ανακοινώσεις μειωμένων τιμών, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις για παραβάσεις είναι αυστηρές.