Αυτόφωρο και ΕΔΕ κατά αξιωματικού της ΕΛΑΣ που γρονθοκόπησε κρατούμενο

Την άμεση αντίδραση της Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, προκάλεσε ο ξυλοδαρμός κρατουμένου από αξιωματικό της ΕΛΑΣ, στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου.



Ο Αξιωματικός με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη φέρεται να γρονθοκόπησε τον κρατούμενο προκαλώντας του μώλωπα στο μάτι



Αστυνομικοί της Υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.



Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του.



Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Επιπλέον, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο σε Ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.



Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.



Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ τονίζει ότι «αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος».