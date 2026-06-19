Χανιά: Χειροπέδες σε ανήλικους που αρνήθηκαν έλεγχο - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων αλλά και των κηδεμόνων τους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά, μετά από περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον Ενετικό Λιμένα της πόλης κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, αρχικά συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αντίσταση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιούσαν στελέχη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Χανίων εντός της χερσαίας ζώνης του Ενετικού Λιμένα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε επιβατηγό-τουριστικό πλοίο και φέρονται να αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους στους λιμενικούς. Παράλληλα, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των στελεχών του Λιμενικού, ενώ φέρονται να προχώρησαν σε εξύβριση και απειλές εις βάρος τους.

Φθορές σε κτήριο του Λιμενικού

Μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, οι δύο ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν φθορές στο κτήριο του λιμενικού καταστήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ