Χανιά: Διευρύνεται η δικογραφία για την 3χρονη -Βίντεο με τη μητέρα να ψάχνει ταξί για το νοσοκομείο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 3χρονης στα Χανιά, με τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές να στρέφουν πλέον την έρευνά τους σε κακουργηματικές πράξεις, ενώ το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.



Η δικογραφία που σχηματίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων διευρύνεται συνεχώς, καθώς πέρα από την αρχική κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος της 25χρονης μητέρας, προστέθηκε και εκείνη της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις Αρχές μετά τη σύλληψή της.



Την ίδια ώρα, τόσο η 25χρονη όσο και ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής υπηκοότητας, φέρονται να ερευνώνται πλέον για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να διαδραματίσουν και οι εξετάσεις DNA που θα πραγματοποιηθούν στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, στην 25χρονη και στον 27χρονο, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο τελευταίος είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών.



Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, το 3χρονο κορίτσι φέρει ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, κάταγμα στο δεξί χέρι, αλλά και εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παράλληλα, τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης, ηλικίας έξι μηνών, έξι και οκτώ ετών, φιλοξενούνται υπό προστασία στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρέχεται φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη από το προσωπικό και την Κοινωνική Υπηρεσία.



Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε σε αποθήκη στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων.

Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ

Ντοκουμέντα και νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους γονείς της 3χρονης που φέρεται να έχει κακοποιηθεί στο Ηράκλειο. Οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες γύρω από τους μυστηριώδεις θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 25χρονη μητέρα φαίνεται να έχει γεννήσει συνολικά έξι παιδιά.

Η 3χρονη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ η μητέρα της και ο σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη μητέρα να ισχυρίζεται αρχικά ότι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε παιδική χαρά. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα δεν συμβάδιζαν με χτύπημα από πτώση, αλλά έδειχναν ξεκάθαρα κακοποίηση.

Έψαχνε ταξί για το παιδί

Βίντεο-ντοκουμέντο που δίνει στη δημοσιότητα το Mega καταγράφει τη μητέρα να αναζητά ταξί για να μεταφέρει το παιδί, ισχυριζόμενη στον οδηγό ότι απλώς έχει πυρετό.

Οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και λίγο αργότερα και τον σύντροφό της, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών. Στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης, καθώς η οικογένεια ζούσε μέσα σε αποθήκη θερμοκηπίου.

Οι έρευνες περιπλέκονται από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ της μητέρας, που εμφανίζει συνολικά έξι γεννήσεις. Πέρα από τη 3χρονη που νοσηλεύεται, στο θερμοκήπιο εντοπίστηκαν ακόμη τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και ένα βρέφος 10 μηνών.