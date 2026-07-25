Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 42χρονο

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7), καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την αιματηρή υπόθεση.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό κατηγορείται για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη.

Η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, τις καταθέσεις και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια.