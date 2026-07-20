Ελλάδα Επίθεση με Γκαζάκια Θεσσαλονίκη Δολοφονίες Αντιεξουσιαστές Αστυνομία Local News

Δολοφονία Νέστορα: Ένταση και επεισόδια έξω από τα δικαστήρια - Μία σύλληψη και δεκάδες προσαγωγές

Ο κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε φέρεται ότι παρείχε κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας.

FLASH
FLASH
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Επεισόδιο μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης - προφυλάκισης για τον 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση Νέστορα.

Κατά την αποχώρηση του κατηγορούμενου από το γραφείο της ανακρίτριας προς την έξοδο του κτηρίου κάποιοι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να τον πλησιάσουν και να τον εμψυχώσουν, εντός του μεγάρου, αλλά περιορίστηκαν από αστυνομικούς. Τότε προσέγγισαν την είσοδο των δικαστηρίων άλλοι νεαροί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης των αντιεξουσιαστών και ως ένδειξη διαμαρτυρίας άρχισαν να φωνάζουν. Επενέβησαν, όμως, δυνάμεις των ΜΑΤ που τους απώθησαν με τη χρήση χειροβομβίδας κρότου - λάμψης προς την πλατεία Δημοκρατίας όπου διαλύθηκαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 20-30 προσαγωγές στην οδό Παπαζόλη ενώ έγινε και τουλάχιστον μία σύλληψη μίας κοπέλας. 

Ο 25χρονος που εμπλέκεται στις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των στελεχών της ΝΔ, με τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, απολογήθηκε σήμερα το πρωί. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται ότι παρείχε κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκι, στη θανατηφόρα έκρηξη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Επίθεση με Γκαζάκια Θεσσαλονίκη Δολοφονίες Αντιεξουσιαστές Αστυνομία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader