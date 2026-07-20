Δολοφονία Νέστορα: Ένταση και επεισόδια έξω από τα δικαστήρια - Μία σύλληψη και δεκάδες προσαγωγές

Επεισόδιο μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης - προφυλάκισης για τον 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση Νέστορα.

Κατά την αποχώρηση του κατηγορούμενου από το γραφείο της ανακρίτριας προς την έξοδο του κτηρίου κάποιοι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να τον πλησιάσουν και να τον εμψυχώσουν, εντός του μεγάρου, αλλά περιορίστηκαν από αστυνομικούς. Τότε προσέγγισαν την είσοδο των δικαστηρίων άλλοι νεαροί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης των αντιεξουσιαστών και ως ένδειξη διαμαρτυρίας άρχισαν να φωνάζουν. Επενέβησαν, όμως, δυνάμεις των ΜΑΤ που τους απώθησαν με τη χρήση χειροβομβίδας κρότου - λάμψης προς την πλατεία Δημοκρατίας όπου διαλύθηκαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 20-30 προσαγωγές στην οδό Παπαζόλη ενώ έγινε και τουλάχιστον μία σύλληψη μίας κοπέλας.

Επεισόδια στην συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους προς τον 25χρονο κατηγορούμενο της Αφροδίτης Νέστορα.



Ρεπορτάζ: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/c8HCaGGfAi — Flash.gr (@flashgrofficial) July 20, 2026

Ο 25χρονος που εμπλέκεται στις εμπρηστικές ενέργειες έξω από τις οικίες των στελεχών της ΝΔ, με τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, απολογήθηκε σήμερα το πρωί. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται ότι παρείχε κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκι, στη θανατηφόρα έκρηξη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.