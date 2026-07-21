Έρευνα: Τα καρύδια στο πρωινό μπορεί να βελτιώσουν μνήμη και πνευματική απόδοση

Η προσθήκη καρυδιών στο πρωινό ίσως κάνει περισσότερα από το να προσφέρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, η κατανάλωση μιας μερίδας καρυδιών μαζί με γιαούρτι και μούσλι συνδέθηκε με καλύτερες επιδόσεις στη μνήμη και ταχύτερους χρόνους αντίδρασης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ερευνητές συνέκριναν ένα πρωινό εμπλουτισμένο με καρύδια με ένα άλλο γεύμα ίδιας θερμιδικής αξίας, εξετάζοντας πώς επηρεάζεται η γνωστική λειτουργία των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτός ο δημοφιλής ξηρός καρπός μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και της πνευματικής απόδοσης, αποτελώντας μια εύκολη προσθήκη στην καθημερινή διατροφή.

Δες πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη και γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα καρύδια μπορούν να δώσουν ώθηση στη λειτουργία του εγκεφάλου.