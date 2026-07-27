Το νερό στο φαγητό δεν βοηθά να τρως λιγότερο - Τα μπαχαρικά, όμως, ναι

H άποψη ότι ένα ποτήρι νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της όρεξης είναι αρκετά διαδεδομένη. Η λογική είναι απλή: το νερό γεμίζει το στομάχι, δημιουργεί αίσθημα πληρότητας και έτσι καταλήγουμε να τρώμε λιγότερο. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell και το Penn State ανέλυσαν στοιχεία από δύο προηγούμενες εργαστηριακές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 86 ενήλικες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταναλώσουν ένα γεύμα με άφθονη ποσότητα φαγητού και νερού, χωρίς περιορισμούς ως προς το πόσο θα έτρωγαν ή θα έπιναν.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος οι επιστήμονες κατέγραφαν κάθε μπουκιά και κάθε γουλιά, ενώ ζύγιζαν το φαγητό και το νερό πριν και μετά το τέλος του γεύματος. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να εξετάσουν αν ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πίνουν νερό σχετίζεται με την ποσότητα φαγητού που καταναλώνουν.

Τι έδειξαν τα πειράματα για το νερό και την ποσότητα φαγητού

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έπιναν περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαν την τάση να τρώνε και μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια νερού που κατανάλωναν, έτρωγαν κατά μέσο όρο περίπου 39 γραμμάρια περισσότερου φαγητού, που αντιστοιχούν σε περίπου 49 επιπλέον θερμίδες.

Οι ερευνητές, πάντως, διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως το νερό προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης τροφής. Η μελέτη καταγράφει μια σχέση μεταξύ των δύο, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Είναι πιθανό όσοι κάνουν μεγαλύτερα ή πιο αργά γεύματα να πίνουν φυσιολογικά περισσότερο νερό. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι το νερό κάνει πιο εύκολη τη μάσηση και την κατάποση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αίσθηση ξηροστομίας. Έτσι, το φαγητό μπορεί να παραμένει ευχάριστο για περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα ορισμένοι άνθρωποι να συνεχίζουν να τρώνε περισσότερο. Πρόκειται όμως για μια υπόθεση που χρειάζεται να επιβεβαιωθεί με νέες μελέτες.

Γιατί οι συχνές γουλιές μπορεί να επηρεάζουν την όρεξη

Ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες εναλλάσσουν το φαγητό με το νερό. Όσοι έκαναν συχνότερα εναλλαγές, δηλαδή έπαιρναν μια μπουκιά και αμέσως μετά μια γουλιά νερό, κατανάλωναν επίσης περισσότερη τροφή. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η συνεχής εναλλαγή μπορεί να «ανανεώνει» τη γευστική εμπειρία και να καθυστερεί τη στιγμή που κάποιος αισθάνεται ότι έχει χορτάσει ή ότι έχει κουραστεί από την ίδια γεύση. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για μια πιθανή εξήγηση και όχι για κάτι που αποδείχθηκε από τη συγκεκριμένη έρευνα.

Ένα ακόμη εύρημα ήταν μάλλον απρόσμενο. Όσοι έπιναν το νερό πιο γρήγορα, τελικά έτρωγαν λιγότερο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αργή κατανάλωση νερού ίσως αποτελεί ένδειξη ενός πιο παρατεταμένου γεύματος, το οποίο αφήνει περισσότερο χρόνο για επιπλέον μπουκιές. Ωστόσο, ούτε αυτή η σχέση μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη χωρίς περαιτέρω έρευνα.

Τα πικάντικα τρόφιμα φαίνεται να επιβραδύνουν την κατανάλωση

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης και έναν διαφορετικό παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάζει την ποσότητα φαγητού: την ένταση της πικάντικης γεύσης. Σε ξεχωριστό πείραμα, 49 ενήλικες δοκίμασαν πατατάκια τορτίγιας με σάλτσα που ήταν είτε ήπια είτε πιο καυτερή. Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδοχές ήταν η ποσότητα καγιέν που περιείχαν. Οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν περίπου 28% λιγότερο σνακ, όταν η σάλτσα ήταν πιο καυτερή. Επιπλέον, έτρωγαν πιο αργά, κάτι που πιθανότατα συνέβαλε στη μικρότερη συνολική κατανάλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποσότητα νερού που ήπιαν δεν άλλαξε ανάλογα με το πόσο πικάντικη ήταν η σάλτσα, γεγονός που δείχνει ότι η διαφορά δεν οφειλόταν στην αυξημένη δίψα. Παρόμοια εικόνα προέκυψε και από τα κυρίως γεύματα της πρώτης μελέτης. Όταν το φαγητό ήταν πιο πικάντικο, οι συμμετέχοντες έτρωγαν κατά μέσο όρο μικρότερη ποσότητα και λάμβαναν λιγότερες θερμίδες.

Νερό και πικάντικες γεύσεις; Μπορούν τελικά να επηρεάσουν το πόσο τρώμε;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δύο αυτά πειράματα δείχνουν ότι τόσο οι διατροφικές μας συνήθειες όσο και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του φαγητού μπορούν να επηρεάσουν, πολλές φορές χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, το πόσο τελικά θα καταναλώσουμε. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως πρέπει να αποφεύγουμε το νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος, τονίζουν οι επιστήμονες. Απλώς, δείχνουν ότι η συνηθισμένη συμβουλή «πιες περισσότερο νερό για να φας λιγότερο» ίσως δεν ισχύει πάντα, όταν το νερό καταναλώνεται μαζί με το φαγητό.

Παράλληλα, θεωρούν ότι η ήπια αύξηση της έντασης των γεύσεων, όπως ένα πιο πικάντικο πιάτο, θα μπορούσε να βοηθά ορισμένους ανθρώπους να τρώνε πιο αργά και τελικά λιγότερο. Ωστόσο, τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένα τρόφιμα και σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, επομένως χρειάζονται περισσότερες έρευνες πριν μετατραπούν σε γενικές διατροφικές συστάσεις.