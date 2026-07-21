Πρωτεΐνη παντού: Πόση χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός και πότε γίνεται υπερβολή;

Η πρωτεΐνη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο προβεβλημένα συστατικά της σύγχρονης διατροφής, με προϊόντα εμπλουτισμένα με επιπλέον ποσότητες να κατακλύζουν τα ράφια των καταστημάτων. Από γιαούρτια και ψωμί μέχρι ροφήματα και καφέ, η αγορά προωθεί την πρωτεΐνη ως βασικό στοιχείο ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι πραγματικές ανάγκες του οργανισμού διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτώνται από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση και τον τρόπο ζωής.

Παρά τα οφέλη της πρωτεΐνης για τους μυς, τα οστά και τη συνολική υγεία, η υπερκατανάλωση ή η επιλογή υπερεπεξεργασμένων προϊόντων δεν αποτελεί απαραίτητα την καλύτερη λύση. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ισορροπημένη πρόσληψη μέσα από ποιοτικές διατροφικές πηγές και όχι η άκριτη κατανάλωση κάθε προϊόντος που φέρει την ένδειξη «υψηλή σε πρωτεΐνη».

Δες πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι πραγματικά, ποιοι έχουν αυξημένες ανάγκες και γιατί δεν είναι όλα τα προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης εξίσου ωφέλιμα.