Με αφορμή την πρόγνωση του καιρού για την Πάρο, η παρουσιάστρια σχολίασε με χιούμορ την άψογη οργάνωση του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου.

Το τριήμερο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο «Buongiorno». Αφορμή στάθηκε η πρόγνωση του καιρού που παρουσίασε ο Γιάννης Καλλιάνος, με τη Φαίη Σκορδά να σχολιάζει με χιούμορ την εντυπωσιακή προετοιμασία της γαμήλιας διοργάνωσης.

Η ατάκα της Φαίης Σκορδά για τον γάμο της Οικονομάκου

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιάννης Καλλιάνος ενημέρωσε για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στην Πάρο το τριήμερο των εκδηλώσεων. Τότε, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως είχε ήδη διαβάσει αναλυτικά το πρόγραμμα του γάμου και εντυπωσιάστηκε από τον βαθμό οργάνωσης.

Με χιούμορ, η παρουσιάστρια είπε:

«Μιλάμε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Έχουν κάνει -μόνο τις οδηγίες που διάβαζα- τέτοια προετοιμασία… Έκανα 10 λεπτά για να διαβάσω τις οδηγίες και τις επιλογές. Τι θα γίνει την Παρασκευή και τι ώρα. Τρομοκρατήθηκα και λέω ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ».

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τους συνεργάτες της να συνεχίζουν το χιουμοριστικό κλίμα γύρω από τις προετοιμασίες του γάμου.

Το τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχονται αυτό το τριήμερο συγγενείς και φίλους στην Πάρο για τους εορτασμούς του γάμου τους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένο dress code για κάθε περίσταση, ενώ οι καλεσμένοι έχουν λάβει αναλυτικές οδηγίες για όλο το τριήμερο.