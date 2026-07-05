Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς - Ελεύθερος ο 76χρονος

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης μετά τη σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σε αγροτοδασική έκταση, με κατοικίες και εργοστάσια, στην περιοχή μεταξύ των δήμων Ωραιοκάστρου ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται να επισυναφθεί στη δικογραφία η έκθεση αυτοψίας, να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, καθώς και εάν απειλήθηκαν ή υπέστησαν φθορές κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας που ανατέθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αναμένεται ο χαρακτηρισμός της καμένης έκτασης, δηλαδή εάν πρόκειται για δασική περιοχή ή άλλη κατηγορία γης, καθώς αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Επιπλέον θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπέδων κ.ά. Μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, με εντολή της εισαγγελέως, ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος ενώ ακόμη δεν έχουν προσκομιστεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν νωρίτερα είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Στον εισαγγελέα ο 76χρονος που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης pic.twitter.com/jre2lb1g92 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 5, 2026

Την ώρα της φωτιάς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι έως και 6 μποφόρ που δυσκόλευαν την κατάσβεση από τις επίγειες δυνάμεις της ΠΥ, με τη συνδρομή εθελοντών και ΟΤΑ. Ο 76χρονος αρχικά προσήχθη ως ύποπτος για την πρόκληση της φωτιάς και στη συνέχεια συνελήφθη. Από την πρώτη στιγμή, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

Μετά από έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του συγκεκριμένου άνδρα, ηλικίας 76 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την φερόμενη ομολογία του, ο ηλικιωμένος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.