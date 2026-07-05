Τι περιέχει το τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη - Οι οδηγίες των ειδικών

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό και τον έλεγχο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να εξακολουθούν να καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε παρακείμενη βιοτεχνία υφασμάτων.

Μαύροι, πυκνοί καπνοί έχουν μεταφερθεί σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το νέφος ήταν ορατό από πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ακόμη και από το κέντρο και τον Θερμαϊκό, ενώ έντονη ήταν η οσμή καμένου πλαστικού και άλλων υλικών.

Τι περιέχει το νέφος από τη φωτιά

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι όταν καίγονται εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικοί χώροι, ο καπνός δεν αποτελείται μόνο από αιθάλη και διοξείδιο του άνθρακα.



Ανάλογα με τα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στην ατμόσφαιρα μπορεί να απελευθερωθούν πολύ λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και PM10), μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, καθώς και ουσίες που προκύπτουν από την καύση πλαστικών, ελαστικών, υφασμάτων, χρωμάτων και άλλων συνθετικών υλικών.



Ειδικά όταν στις εγκαταστάσεις υπάρχουν PVC και άλλα χλωριωμένα πλαστικά, ενδέχεται να παραχθούν ιδιαίτερα επιβλαβείς ενώσεις, όπως διοξίνες και φουράνια, ενώ η καύση ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να απελευθερώσει και ίχνη βαρέων μετάλλων.

Πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την εισπνοή των πολύ μικρών σωματιδίων, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό, έντονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο και αίσθημα δυσφορίας, ενώ μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν άτομα με άσθμα ή χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες και άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.



Οι συστάσεις

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή τους στο νέφος μέχρι να βελτιωθεί η εικόνα. Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν: