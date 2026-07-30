Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο - Τα μποφόρ «καθηλώνουν» στο έδαφος τα εναέρια μέσα

Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρουν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Φωτιά στο Ρέθυμνο / Φωτ.: Eurokinissi

«Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων»

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Όπως ανέφερε, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και στην περιοχή της Σητείας.

«Με την ένταση των ανέμων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», υπογράμμισε ο κ. Τσαπάκος, επισημαίνοντας ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νεκροί τρεις πυροσβέστες

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή των Σαχτουρίων, στο νότιο Ρέθυμνο, όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Στον Αγερανό Γυθείου, ένας 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και μακριά από το ενεργό μέτωπο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε λόγο για τρεις άνδρες που «έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες».

«Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, δεσμευόμενος ότι το Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, τόνισε σε συλλυπητήριο μήνυμά του ότι η απώλειά τους «βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06.30 αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Παράλληλα, πλωτά μέσα του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που είχαν καταφύγει σε παραλίες για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Μάλιστα, από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου απεγκλωβίστηκαν σε νέα επιχείρηση 12 άνθρωποι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης στους 29.

Στην Κρύα Βρύση λειτούργησε σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένος από εθελοντές Σαμαρείτες και διασώστες, για την παροχή υγειονομικής υποστήριξης σε πολίτες και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στη Σητεία

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Φωτιά στο Ρέθυμνο / Φωτ.: Eurokinissi

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στο Πλωμάρι

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Στην περιοχή επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο.

Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυρές ριπές ανέμου, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούσαν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης και το ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμενόταν να αρχίσουν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.