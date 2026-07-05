Φρίκη στο Παγκράτι με σορό που βρέθηκε τυλιγμένο με σεντόνια και σε προχωρημένη σήψη

Μια περίεργη υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό σορού μέσα σε σεντόνια και σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος, το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου.



Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί για να ελέγξουν βρήκαν το πτώμα και έναν ακόμα άνδρα ζωντανό. Πρόκειται για δύο αδέρφια που ζούσαν μαζί και σύμφωνα με τους γείτονες έχουν ιστορικό ψυχιατρικής νόσου.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.