Καύσωνας: Οι Γάλλοι κάνουν «ντου» για να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες - Viral το βίντεο

Σκηνές απείρου κάλλους κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Γαλλία, όπου ο καύσωνας συνεχίζει να σαρώνει στο πέρασμά του αφήνοντας πίσω του αρκετά θύματα. Κάπως έτσι, ακόμα και η αγορά ενός κλιματιστικού μετατράπηκε σε... μάχη για την επιβίωση.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες πολίτες περίμεναν έξω από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη γαλλική πόλη Σαμπρέ-λε-Τουρ και, μόλις άνοιξαν τα ρολά ασφαλείας, όρμησαν προς τα ράφια, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον για να προλάβουν τα τελευταία διαθέσιμα κλιματιστικά και ανεμιστήρες.

🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγα λεπτά τα ράφια είχαν αδειάσει και αρκετοί έμειναν με... άδεια χέρια. Το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνία των Ευρωπαίων απέναντι σε ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, το οποίο δοκιμάζει ανθρώπινες αντοχές, υποδομές και ενεργειακά δίκτυα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, 37 γεωγραφικά διαμερίσματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, αν και από την Κυριακή το βράδυ αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου.

Πολιτικό ζήτημα τα θύματα του καύσωνα

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας την Τρίτη σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας (νότια), όπως δήλωσε χθες το πανεπιστήμιο στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια). Και ένα παιδί τριών ετών πέθανε την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα.

Ο καύσωνας έχει ανατρέψει την καθημερινότητα και τροφοδοτεί και την πολιτική ατζέντα στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Περισσότερα από 8.000 σχολεία έχουν επηρεαστεί, τουριστικά αξιοθέατα παραμένουν κλειστά, ενώ ακόμη η κτηνοτροφία καταγράφει σημαντικές απώλειες εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Την ίδια στιγμή, στο Παρίσι οι Αρχές προχώρησαν ακόμη και σε προσωρινή απαγόρευση της δημόσιας κατανάλωσης αλκοόλ και περιορισμούς στις πωλήσεις του, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα περιστατικά που καταλήγουν στα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, οι υγειονομικές δομές βρίσκονται πλέον στα όρια των δυνατοτήτων τους.