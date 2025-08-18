Γρήγορο περπάτημα ή αργό: H καθημερινή συνήθεια που βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο American Journal of Preventative Medicine, μια καθημερινή, βόλτα μόλις 15 λεπτών φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις.

Η ταχύτητα μετράει περισσότερο

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από σχεδόν 80.000 ενήλικες σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ, με περίοδο παρακολούθησης 17 ετών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το δείγμα περιλάμβανε κυρίως άτομα από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα που σπανίως συμμετέχουν σε αντίστοιχες έρευνες. Παρ' όλα αυτά, η αξία των αποτελεσμάτων είναι καθολική: όσοι ενσωμάτωσαν το γρήγορο περπάτημα στην καθημερινότητά τους, είδαν αισθητή βελτίωση στην υγεία τους.

Οι ερευνητές διαχώρισαν το αργό από το γρήγορο περπάτημα με βάση τη δραστηριότητα. Το αργό περπάτημα αντιπροσωπεύεται από κινήσεις όπως η βόλτα με τον σκύλο ή το περπάτημα στο γραφείο. Το γρήγορο περπάτημα, από την άλλη, περιλαμβάνει πιο έντονες δραστηριότητες, όπως η ανάβαση σκάλας ή το περπάτημα με ρυθμό που ανεβάζει παλμούς. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι συμμετέχοντες που αφιέρωναν μόνο ένα τέταρτο της ώρας καθημερινά σε έντονο περπάτημα, είχαν περίπου 20% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν.

Η διαφορά αυτή δεν εξηγείται μόνο από την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Το γρήγορο περπάτημα ενισχύει σημαντικά την καρδιαγγειακή λειτουργία, αυξάνει την καύση θερμίδων και βοηθά στη διατήρηση του βάρους. Αυτοί οι παράγοντες παίζουν κομβικό ρόλο στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, π.χ. της υπέρτασης, του διαβήτη και καρδιακών προβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετική επίδραση του γρήγορου περπατήματος παρέμεινε ισχυρή ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλες συνήθειες ζωής, όπως τη διατροφή, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό δείχνει ότι το περπάτημα με ένταση λειτουργεί ανεξάρτητα ως προστατευτικός παράγοντας για την υγεία, ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν ιδανικό τρόπο ζωής. Επιβεβαιώνεται έτσι η σημασία της έντασης, και όχι απλώς της διάρκειας, στη φυσική δραστηριότητα.

Περπάτημα για όλους – χωρίς κόστος, χωρίς εξοπλισμό

Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα ότι το γρήγορο περπάτημα προκαλεί αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η σύνδεση είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μας κάνει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που κινούμαστε. Επιπλέον, η απλότητα αυτής της μορφής άσκησης την καθιστά ιδανική για όλους: δεν απαιτεί εξοπλισμό, συνδρομές ή ειδικές γνώσεις, και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα, π.χ. παρκάροντας πιο μακριά ή χρησιμοποιώντας τις σκάλες αντί για το ασανσέρ.