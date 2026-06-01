Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε για βοήθεια η 39χρονη - Στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά

Οι φωνές μέσα στη νύχτα ήταν αυτές που κινητοποίησαν τους γείτονες. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα βρέθηκαν μπροστά σε μια νέα γυναικοκτονία: μια 39χρονη γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο.

Η γυναίκα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φέρεται να φώναζε για βοήθεια πριν δεχθεί τα θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 41χρονος συνελήφθη και, κατά την ΕΛΑΣ, ομολόγησε την πράξη του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι φωνές που άκουσαν οι γείτονες

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη.

Γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν μέσα στο σπίτι τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν γεμάτος αίματα.

Λίγο μετά, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.

Η 39χρονη έφερε τραύματα από μαχαίρι

Η γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό της 39χρονης, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Ο 41χρονος προσήχθη αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς, όπως αναφέρει η Αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η γυναικοκτονία.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά

Η πιο σπαρακτική διάσταση της υπόθεσης είναι η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού στο σπίτι.

Τα παιδιά, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα που σημειώθηκε το έγκλημα. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, για προληπτικούς λόγους και για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα για να αποτυπωθεί πλήρως το τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα τα ξημερώματα.

Στον εισαγγελέα ο 41χρονος

Ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

