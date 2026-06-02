Καλαμάτα: Φώναζε για βοήθεια η 39χρονη - Τα στοιχεία που «βαραίνουν» τον 41χρονο γυναικοκτόνο

Σοκ έχει προκαλέσει σε όλη τη χώρα η γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο σύζυγό της να έχει ομολογήσει το έγκλημα, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται να αμφισβητούν τον αρχικό ισχυρισμό του ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Καθοριστικές θεωρούνται οι μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια λίγο πριν καλέσουν την Αστυνομία. Παράλληλα, τα ευρήματα από τον χώρο του εγκλήματος και τα τραύματα που έφερε το θύμα ενισχύουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές. Οι πρώτες κλήσεις στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης καταγράφηκαν στις 01:47 και άμεσα αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο κέντρο της πόλης.

Μπαίνοντας στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα φρικτό σκηνικό. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος, την πλάτη και άλλα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγός είχε αίμα στα ρούχα του.

Την ώρα της δολοφονίας, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο χωρίς να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το σπίτι και βρίσκονται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον, λαμβάνοντας την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη.

Το σενάριο «αυτοάμυνας»

Ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας πως η σύζυγός του τον απείλησε πρώτη με μαχαίρι. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί οδήγησαν γρήγορα στην αποδόμηση των ισχυρισμών του, με αποτέλεσμα να παραδεχθεί την πράξη του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη, ακόμη και στην πλάτη, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον ισχυρισμό περί άμυνας και ενδεχομένως δείχνουν ότι το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον δράστη.

Κάτοικοι της γειτονιάς κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε συχνές εντάσεις και καβγάδες, ενώ υπάρχουν αναφορές για περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας. Παρά τα όσα περιγράφουν οι μάρτυρες, οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν είχε κατατεθεί στο παρελθόν επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 41χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ως λογιστής, συνελήφθη στο σημείο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.