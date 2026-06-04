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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41χρονος

Ο καθ' ομολογίαν δράστης εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του.

Η Βασιλική με τον σύζυγο και δολοφόνο της/social media
Η Βασιλική με τον σύζυγο και δολοφόνο της/social media
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Το Σάββατο 6 Ιουνίου πρόκειται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, στην Καλαμάτα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. 

Το αίτημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου και έτσι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίαςεξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. 

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