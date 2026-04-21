Η υπερβολική απώλεια σωματικού λίπους είναι εξίσου επικίνδυνη με τη παχυσαρκία

Μια νέα επιστημονική μελέτη από ερευνητές του University of Michigan ανατρέπει την απλουστευτική εικόνα που έχουμε για το σωματικό λίπος, δείχνοντας ότι δεν είναι απλώς «κακό» ή «περιττό». Αντίθετα, το λίπος αποτελεί έναν ενεργό και απαραίτητο ιστό του σώματος, ο οποίος συμμετέχει σε κρίσιμες μεταβολικές λειτουργίες. Το εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης είναι ότι τόσο η υπερβολική συσσώρευση λίπους όσο και η απώλειά του υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε παρόμοια σοβαρά μεταβολικά προβλήματα.

Το λίπος ως ενεργό όργανο του σώματος

Για χρόνια, η συζήτηση γύρω από το σωματικό λίπος επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην παχυσαρκία και τους κινδύνους της. Είναι πλέον γνωστό ότι η υπερβολική ποσότητα λιπώδους ιστού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και λιπώδη νόσο του ήπατος. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι το λίπος δεν είναι απλώς αποθήκη ενέργειας. Λειτουργεί σαν ενεργό όργανο που εκκρίνει ορμόνες, ρυθμίζει τον μεταβολισμό και επηρεάζει την ισορροπία ολόκληρου του οργανισμού. Όταν αυτή η λειτουργία διαταραχθεί, οι συνέπειες είναι εκτεταμένες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σπάνιες παθήσεις όπως η οικογενής μερική λιποδυστροφία τύπου 2. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι η περίσσεια λίπους, αλλά η ανώμαλη απώλεια και ανακατανομή του. Οι ασθενείς χάνουν λιπώδη ιστό από συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, ενώ σε άλλες μπορεί να συσσωρεύεται ανεξέλεγκτα. Το αποτέλεσμα είναι ένας σοβαρά διαταραγμένος μεταβολισμός, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης διαβήτη και άλλων επιπλοκών, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η απουσία υγιούς λίπους είναι εξίσου επικίνδυνη με την υπερβολή του.

Όταν η απώλεια λίπους γίνεται νόσος

Για να κατανοήσουν τι συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα πειραματικό μοντέλο σε ποντίκια, απενεργοποιώντας ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το lamin A/C, στα λιποκύτταρα. Το συγκεκριμένο γονίδιο έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τη συγκεκριμένη μορφή λιποδυστροφίας στους ανθρώπους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, παρατηρήθηκαν εκτεταμένες διαταραχές στη λειτουργία των γονιδίων μέσα στα λιποκύτταρα, τα οποία πλέον δεν μπορούσαν να αποθηκεύσουν και να διαχειριστούν σωστά τα λιπίδια.

Παράλληλα, τα λιποκύτταρα αλλά και τα γύρω ανοσοκύτταρα άρχισαν να εμφανίζουν έντονη φλεγμονώδη δραστηριότητα. Τα μιτοχόνδρια, που αποτελούν τον «ενεργειακό πυρήνα» των κυττάρων, παρουσίασαν επίσης δυσλειτουργίες, οδηγώντας σε περαιτέρω αποδιοργάνωση του ιστού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον έντονης κυτταρικής καταπόνησης, στο οποίο ο λιπώδης ιστός σταδιακά χάνει τη λειτουργικότητά του και τελικά καταρρέει.

Οι συνέπειες αυτής της κατάρρευσης είναι ευρείες για ολόκληρο τον οργανισμό. Όταν ο λιπώδης ιστός δεν λειτουργεί σωστά, το σώμα δυσκολεύεται να ρυθμίσει τα επίπεδα των λιπιδίων και να παράγει βασικές μεταβολικές ορμόνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε διαβήτη, αλλά και σε λιπώδη διήθηση του ήπατος και άλλες σοβαρές μεταβολικές διαταραχές. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς η ποσότητα του λίπους, αλλά κυρίως η υγεία και η λειτουργικότητά του ως οργάνου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για διαβήτη και μεταβολισμό

Τελικά, η μελέτη αναδεικνύει μια πιο σύνθετη εικόνα για τον μεταβολισμό. Το σωματικό λίπος δεν είναι εχθρός από μόνο του, αλλά απαραίτητος ρυθμιστής της υγείας. Η υπερβολή είναι επικίνδυνη, όμως και η απώλειά του όταν συνοδεύεται από δυσλειτουργία μπορεί να έχει εξίσου σοβαρές συνέπειες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατανόηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες που δεν θα στοχεύουν απλώς στη μείωση του λίπους, αλλά στη διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς λειτουργίας του.