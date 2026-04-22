Η άσκηση «ρίχνει» την ορμόνη του στρες - Τι πρέπει να περιμένεις αν γυμνάζεσαι συστηματικά

Μπορεί η συστηματική αερόβια γυμναστική να «χαμηλώσει» το στρες και ταυτόχρονα να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο; Μια μεγάλη κλινική μελέτη διάρκειας ενός έτους δείχνει ότι τα οφέλη υπάρχουν, αλλά είναι πιο περιορισμένα και συγκεκριμένα απ’ όσο συχνά πιστεύεται.

Μια από τις πιο ολοκληρωμένες σύγχρονες μελέτες πάνω στη σχέση άσκησης, στρες και υγείας της καρδιάς έρχεται να βάλει πιο ρεαλιστικό πλαίσιο σε μια από τις πιο διαδεδομένες επιστημονικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών: ότι η αερόβια άσκηση «εκπαιδεύει» συνολικά το σώμα να αντιδρά πιο ήπια στο στρες.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 130 υγιείς ενήλικες ηλικίας 26 έως 58 ετών για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ακολούθησε πρόγραμμα αερόβιας άσκησης μέτριας έως έντονης έντασης, περίπου 150 λεπτών την εβδομάδα, με δραστηριότητες όπως γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο και ποδήλατο. Η δεύτερη ομάδα λειτουργούσε ως ομάδα ελέγχου, χωρίς αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες φυσικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας μόνο βασικές οδηγίες υγείας.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα να ξεχωρίζει είναι το εύρος των μετρήσεων. Οι επιστήμονες δεν περιορίστηκαν σε απλούς δείκτες φυσικής κατάστασης ή χοληστερίνης, αλλά προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν σχεδόν ολόκληρο το «σύστημα στρες» του ανθρώπινου οργανισμού. Έλεγξαν ορμόνες, όπως την κορτιζόλη, δείκτες φλεγμονής στο αίμα, τη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, αλλά και την εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω απεικονιστικών εξετάσεων σε συνθήκες στρες και συναισθηματικής φόρτισης.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης, τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και ξεκάθαρα. Η ομάδα της άσκησης βελτίωσε σημαντικά την καρδιοαναπνευστική της ικανότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η συστηματική αερόβια άσκηση κάνει το σώμα πιο αποδοτικό και ανθεκτικό. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές προχώρησαν σε βαθύτερους βιολογικούς δείκτες, η εικόνα έγινε πιο σύνθετη. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, το σάκχαρο και η αρτηριακή σκληρότητα, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές μεταξύ των δύο ομάδων. Ούτε οι δείκτες φλεγμονής στο αίμα διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά μετά από έναν χρόνο άσκησης. Επίσης, η αντίδραση της καρδιάς και του εγκεφάλου σε εργαστηριακά τεστ στρες παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Με άλλα λόγια, παρότι οι συμμετέχοντες έγιναν πιο γυμνασμένοι, το σώμα τους δεν έδειξε τη «γενικευμένη αναπροσαρμογή στο στρες» που προέβλεπαν ορισμένες επιστημονικές θεωρίες. Υπήρξε όμως μια σημαντική εξαίρεση. Η κορτιζόλη, η βασική ορμόνη του χρόνιου στρες, μετρημένη μέσω δείγματος μαλλιών που αντανακλά τη μακροχρόνια έκθεση του οργανισμού, μειώθηκε σταθερά στην ομάδα της άσκησης. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η συγκεκριμένη μέτρηση δεν αποτυπώνει στιγμιαίες μεταβολές, αλλά τη συνολική ορμονική «φόρτιση» των προηγούμενων μηνών.

Η μείωση της κορτιζόλης υποδηλώνει ότι η τακτική αερόβια άσκηση μπορεί να μειώνει τη χρόνια βιολογική επιβάρυνση από το στρες, ακόμη κι αν δεν αλλάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα σε ένα οξύ στρεσογόνο ερέθισμα. Πρόκειται για μια πιο «μακροπρόθεσμη» επίδραση, η οποία πιθανώς σχετίζεται με καλύτερη ρύθμιση του συστήματος του στρες στον οργανισμό.

Αντίθετα, τα δεδομένα από τον εγκέφαλο ήταν πιο απογοητευτικά για όσους περίμεναν εντυπωσιακές αλλαγές. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν τεστ που προκαλούν στρες και συναισθηματική φόρτιση μέσα σε μαγνητικό τομογράφο, όμως δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές στην εγκεφαλική δραστηριότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Ούτε η αντίληψη του στρες, ούτε η ικανότητα συναισθηματικής ρύθμισης φάνηκαν να αλλάζουν μετά από έναν χρόνο άσκησης.

Το ίδιο ισχύει και για την καρδιακή αντίδραση σε συνθήκες στρες. Παρά τις αρχικές υποθέσεις ότι η άσκηση θα «εκπαιδεύσει» το καρδιαγγειακό σύστημα να αντιδρά πιο ήπια, τα δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η λεγόμενη «υπόθεση προσαρμογής στο στρες» – η ιδέα δηλαδή ότι η άσκηση μειώνει συνολικά όλες τις αντιδράσεις στρες – δεν επιβεβαιώνεται πλήρως. Αντίθετα, φαίνεται ότι η επίδραση της άσκησης είναι πιο επιλεκτική και αφορά κυρίως ορισμένα βιολογικά συστήματα, όπως τον άξονα που ρυθμίζει την κορτιζόλη. Επίσης, σημαντικό στοιχείο στην έρευνα είναι το ότι οι συμμετέχοντες ήταν γενικά υγιείς, που σημαίνει ότι τα περιθώρια βελτίωσης σε δείκτες π.χ. φλεγμονής ή καρδιαγγειακής λειτουργίας ήταν ήδη περιορισμένα. Σε πληθυσμούς με μεγαλύτερο κίνδυνο ή χρόνιες παθήσεις, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.

Παρά τους όποιους περιορισμούς της, η μελέτη συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης αντίληψης για τις δυνατότητες της άσκησης. Δεν την παρουσιάζει ως μια «πανίσχυρη θεραπεία» που επαναπρογραμματίζει πλήρως το σύστημα του στρες, αλλά ως μια παρέμβαση με συγκεκριμένα και μετρήσιμα οφέλη. Στην πράξη, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αερόβια άσκηση ενός έτους μπορεί να μειώσει τη χρόνια ορμονική επιβάρυνση από το στρες και να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση, χωρίς όμως να αλλάζει απαραίτητα τον τρόπο που ο εγκέφαλος και η καρδιά αντιδρούν σε άμεσες στρεσογόνες καταστάσεις. Επομένως, πλέον έχουμε μια πιο ρεαλιστική, αλλά και πιο χρήσιμη επιστημονική εικόνα: η άσκηση δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επηρεάζει συγκεκριμένους κρίκους ενός πολύπλοκου βιολογικού συστήματος.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Sport and Health Science.