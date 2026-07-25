Η Ελλάδα έστειλε στην Ισπανία δύο Καναντέρ - Γιατί καθυστέρησε η αναχώρησή τους

Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Ισπανία, με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair CL-415, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) τελικά, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.

Τα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην Αεροπορική Βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.