Η κετογονική διατροφή συνδέεται με προβλήματα στη γλυκόζη και σημάδια λιπώδους ήπατος

Σε επιστημονική μελέτη, ποντίκια που ακολούθησαν κετογονική διατροφή εμφάνισαν σημαντική δυσανεξία στη γλυκόζη, αποτέλεσμα της σοβαρής διαταραχής στην παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας. Ενώ τα θηλυκά φάνηκαν να αποφεύγουν τις σοβαρές επιπτώσεις, τα αρσενικά παρουσίασαν ενδείξεις ηπατικής δυσλειτουργίας και ανάπτυξης λιπώδους ήπατος. Παρά τα ευρήματα, η τάση της κετογονικής διατροφής συνεχίζει να κυριαρχεί στα social media, με δημοφιλείς συνταγές όπως τοστ αβοκάντο με τηγανητό τυρί αντί για ψωμί ή ζυμαρικά κολοκυθιού με βούτυρο και μπέικον να προωθούν ένα μοντέλο διατροφής υψηλό σε λιπαρά και ιδιαίτερα χαμηλό σε υδατάνθρακες.

Δες τι δείχνουν τα νεότερα στοιχεία για την κετογονική διατροφή και πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία σου.